Артета ответил на вопрос о продлении контракта с «Арсеналом»

Дата публикации: 03-04-2024

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что переговоров с руководством клуба по поводу нового трудового соглашения не было. Его слова передает «Daily Sports».



«Новый контракт? Нет, ничего подобного не обсуждали. Я действительно счастлив в «Арсенале», но не стоит забывать, что у меня еще остался год по контракту, а это немалый срок в футболе. Игроки удовлетворены, клуб доволен, и нет никаких проблем. Я просто сосредоточен на предстоящих матчах и на том, чтобы одерживать победы на футбольном поле, и это сейчас мой приоритет», - поведал наставник «канониров».



Артета встал у руля «Арсенала» в декабре 2019 года. В сезоне 2019/20 «красно-белые» выиграли Кубок Англии. Также вместе с командой испанский коуч стал двукратным обладателем Суперкубка Англии (2020, 2023).



Минувший розыгрыш АПЛ лондонцы завершили на втором месте. В нынешней кампании «Арсенал» в 29 матчах сумел набрать 65 очков и располагается на 2-й позиции в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» всего на два балла.