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Два защитника «МЮ» выбыли из строя на месяц

Дата публикации: 03-04-2024

Два центральных защитника «Ман Юнайтед» пропустят минимум месяц из-за травм, о чем сообщает пресс-служба «манкунианцев». Речь идет о Лисандро Мартинесе и Викторе Линделёфе.

Шведский футболист получил повреждение подколенного сухожилия в матче с «Брентфордом» (1:1). Аргентинец растянул икроножную мышцу во время тренировочного процесса.

В этом сезоне Линделёф отыграл за «МЮ» 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

Мартинес из-за постоянных травм провел в сезоне 2023/2024 всего 11 игр и отличился 1 ассистом.

Напомним, ближайший поединок команда Эрика тен Хага проведет 4 апреля на выезде против «Челси».

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