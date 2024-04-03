Исаак повторил уникальное достижение Джеррарда

Дата публикации: 03-04-2024

Александер Исак стал вторым игроком в истории английской Премьер-лиги, который сумел забить два пенальти двум разным вратарям в одном матче. Соответствующую статистику приводит официальный Instagram-аккаунт АПЛ.



В матче 30 тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» шведский форвард открыл счет уже на 6-й минуте, реализовав пенальти в ворота Альфонса Ареоля. Во втором тайме Исак снова забил с 11-метровой отметки, но уже другому голкиперу лондонцев – Лукашу Фабианьски. Дело в том, что после перерыва Дэвиду Моесу пришлось поменять Ареоля на поляка из-за травмы первого.



До Александера Исака это удавалось лишь легендарному капитану «Ливерпуля» Стивену Джеррарду, который в 2009 году смог переиграть обоих стражей ворот «Астон Виллы» – Брэда Фриделя и Брэда Гузана.