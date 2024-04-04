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Еще один суперклуб интересуется тренером де Дзерби

Дата публикации: 04-04-2024

По окончании сезона Роберто де Дзерби может завершить сотрудничество с «Брайтоном». Специалист рассчитывает перейти в более топовую команду. Ранее появилась информация, что он может получить назначение в «Баварию» или «Ливерпуль».

«Transfer News Live» со ссылкой на Грэма Бэйли назвал еще одного претендента на де Дзерби. Кандидатуру итальянского специалиста рассматривает «Ювентус». Туринцы могут уволить Массимилиано Аллегри, к которому у руководства клуба есть вопросы.

Соглашение де Дзерби с «чайками» рассчитано до середины 2026 года. В сезоне 2023/2024 его подопечные с 42 набранными очками после 29 туров находятся на 9-й позиции в АПЛ.

«Ювентус» в Серии А идет на третьем месте после 30 туров.

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