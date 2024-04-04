«Тоттенхэм» может расстаться с защитником, чтобы профинансировать другие трансферы

Дата публикации: 04-04-2024

В летнее межсезонье «Тоттенхэм» может выставить на трансфер Эмерсона Рояла. Анге Постекоглу, возглавляющий лондонцев, не так часто доверяет защитнику место в составе, потому его уход не станет неожиданностью.



По информации ресурса «Football Insider», «шпоры» собираются направить средства с продажи Рояла на финансирование других трансферов. Ранее СМИ писали, что бразильцем интересуется «Аль-Наср».



Европейская карьера Рояла началась в «Барселоне», куда он перебрался из «Атлетико Минейро» в 2019 году. Однако заиграть в каталонском клубе у него не получилось. В августе 2021 года права на бразильца за 25 млн евро выкупил «Тоттенхэм».



В сезоне 2023/2024 на счету 25-летнего защитника 20 встреч (1 гол). Его контракт со «шпорами» истекает в 2026 году.