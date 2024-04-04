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Три топ-клуба следят за Рабио

Дата публикации: 04-04-2024

Этим летом Адриен Рабио может уйти из «Ювентуса». Соглашение 29-летнего француза с туринской командой рассчитано до июня 2024 года. Стороны пока не продлили сотрудничество, потому по завершении сезона полузащитник может покинуть команду в статусе свободного агента.

Экрем Конур утверждает, что Рабио интересуются несколько топ-клубов. В летнее межсезонье заполучить француза попытается «Арсенал». Среди претендентов на игрока также значатся «Ман Юнайтед» и «Барселона».

В нынешнем сезоне в активе хавбека 26 встреч в футболке «Юве» (4 забитых мяча, 3 голевые передачи).

Трансферная стоимость Рабио составляет € 40 млн (по данным портала Transfermarkt.de).

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