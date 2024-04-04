15:01 ()
Свернуть список

«Барселона» может заменить Хави тренером «Борнмута»

Дата публикации: 04-04-2024

Место Хави Эрнандеса на тренерском мостике «Барселоны» может занять наставник «Борнмута».

«Sport» пишет, что каталонцы проявляют предметный интерес к Андони Ираоле. У специалиста уже есть опыт работы в испанской Ла Лиге. В 2020-2023 годах он тренировал «Райо Вальекано». Под его руководством клуб, не обладающий большими финансовыми возможностями, закончил сезон на одиннадцатой строчке.

Назначение в «Борнмут» Ираола получил минувшим летом. После неудачного старта сезона специалисту удалось выправить ситуацию. По итогам 30 туров «Борнмут» располагается на 11-ой позиции в АПЛ, имея в своем активе 41 набранное очко.

Следует отметить, что руководство «Барселоны» еще верит, что Хави, возглавляющий «сине-гранатовых», решит остаться.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close