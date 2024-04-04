«Барселона» может заменить Хави тренером «Борнмута»

Дата публикации: 04-04-2024

Место Хави Эрнандеса на тренерском мостике «Барселоны» может занять наставник «Борнмута».



«Sport» пишет, что каталонцы проявляют предметный интерес к Андони Ираоле. У специалиста уже есть опыт работы в испанской Ла Лиге. В 2020-2023 годах он тренировал «Райо Вальекано». Под его руководством клуб, не обладающий большими финансовыми возможностями, закончил сезон на одиннадцатой строчке.



Назначение в «Борнмут» Ираола получил минувшим летом. После неудачного старта сезона специалисту удалось выправить ситуацию. По итогам 30 туров «Борнмут» располагается на 11-ой позиции в АПЛ, имея в своем активе 41 набранное очко.



Следует отметить, что руководство «Барселоны» еще верит, что Хави, возглавляющий «сине-гранатовых», решит остаться.