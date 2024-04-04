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Форвард «Лацио» может переехать в Саудовскую Аравию

Дата публикации: 04-04-2024

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает «TuttoMercatoWeb» со ссылкой на «Corriere della Sera».

34-летний итальянец отвергал предложения саудитов в прошлом году из-за желания сыграть за римский клуб в Лиге чемпионов. Однако летом 2024 года Иммобиле может задуматься над сменой команды.

Ранее сообщалось, что Чиро планирует покинуть «орлов» из-за отношения болельщиков, в агрессивной форме выражающих недовольство игрой форварда. Недавно произошел инцидент, когда один из фанатов встретил футболиста на улице и начал угрожать его семье.

Иммобиле присоединился к «бело-голубым» в 2016 году. За это время он провел 334 матча, забил 206 голов и отдал 54 ассиста, трижды став лучшим бомбардиром Серии А.

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