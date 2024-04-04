Феликс: хочу остаться в «Барселоне»

Дата публикации: 04-04-2024

Жоау Феликс, который нынешнюю кампанию проводит в аренде в «Барселоне», полон желания остаться в каталонском клубе, о чем португалец рассказал порталу «Jijantes FC».



«Я был бы счастлив продолжить выступления в рядах «Барселоны», но далеко не все зависит от меня. Сейчас сложно сказать, что будет в новом сезоне, но я бы хотел остаться на «Камп Ноу»», - сказал Феликс.



Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» не могут позволить себе полноценный трансфер 24-летнего исполнителя. «Барса» рассчитывает на продление аренды еще на 1 сезон.



Приоритетом для «Атлетико» остается продажа Жоау, а вариант с арендой будет рассматриваться в последнюю очередь.



В этом сезоне Феликс стал автором 9 забитых мячей и 6 результативных пасов в 35 встречах во всех соревнованиях.