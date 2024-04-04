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«Бенфика» хочет сохранить Ди Марию

Дата публикации: 04-04-2024

«Бенфика» возобновила переговоры с Анхелем Ди Марией о продлении контракта.

Как пишет инсайдер Николо Скира, руководство «орлов» предложило аргентинскому вингеру новое соглашение на сезон-2024/25. Напомним, действующей трудовой договора Анхеля с португальским грандом рассчитан до лета.

Ди Мария присоединился к «Бенфике» в 2023 году на правах свободного агента. Ранее он уже был игроком «красных» в период с 2007 по 2010 год. В текущем сезоне 36-летний футболист отыграл 41 матч, забил 15 голов и отдал 12 ассистов.

В 27 поединках Примейры команда Роджера Шмидта набрала 67 очков и располагается на второй позиции в турнирной таблице.

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