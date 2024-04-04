«Ливерпулю» придется заплатить 20 млн евро за Аморима

Дата публикации: 04-04-2024

Представители «Ливерпуля» начали переговоры с агентом главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима. Такой информацией поделилось издание «Foot Mercato».



Наставник заинтересован в работе в английской команде, но хочет сосредоточиться на концовке сезона в «Спортинге». Действующий контракт Аморима со «львами» рассчитан до лета 2026 года.



Отмечается, что клубы не из чемпионата Португалии могут выкупить контракт Рубена за 20 000 000 евро.



«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В матче 30 тура подопечные Юргена Клоппа победили «Брайтон» со счетом 2:1.



Напомним, недавно 56-летний немецкий специалист сообщил, что он покинет «мерсисайдцев» после завершения сезона.