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«Наполи» подготовил предложение для Кварацхелии – раскрыты условия

Дата публикации: 07-04-2024

«Наполи» хочет сохранить Хвичу Кварацхелию и подготовил для вингера новое соглашение со сроком действия до 2028 года. Если грузинский футболист примет положительное решение, то его зарплата увеличится на 3,3 млн евро (до 4,5 млн евро за сезон). Информацию разместил Франческо Полласто.

Журналист добавил, что контрактом также будут предусмотрены бонусные выплаты за результативные действия. В «Наполи» верят, что Кварацхелия сможет стать новым лидером команды.

Текущее соглашение с вингером истекает в 2027 году. В нынешнем сезоне в активе Хвичи 38 встреч за неаполитанцев (10 забитых мячей, 6 голевых передач).

Рыночный ценник на 23-летнего грузина составляет 80 млн евро («Transfermarkt»).

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