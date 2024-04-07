«Барса» предлагает Педри продлить контракт, действующий до 2026-го
Дата публикации: 07-04-2024
По данным «Mundo Deportivo», «Барселона» рассчитывает пролонгировать трудовые отношения с Педри.
В руководстве «сине-гранатовых» видят в Педри одного из ключевых игроков команды. Его агент должен провести встречу с представителями каталонцев после того, как футболист вернется в строй.
Ранее «Барса» начала переговоры по пролонгации соглашений с Френки де Йонгом и Рональдом Араухо. Данный вопрос в клубе надеются урегулировать до конца текущего сезона.
В «Барселоне» считают необходимым внедрение особой политики в отношении ключевых игроков команды. В частности, переговоры по их контрактам планируется начинать раньше, чем за 1 сезон до завершения их действия.