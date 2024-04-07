В «Факеле» обозначили цели для Ташуева после продления контракта

Дата публикации: 07-04-2024

Кирилл Котов, занимающий должность спортивного директора «Факела», поделился информацией о целях, поставленных перед командой и Сергеем Ташуевым, с которым клуб ранее пролонгировал сотрудничество.



«Соглашение с Ташуевым было продлено. Информация по сроку останется внутри клуба. Задача на текущий момент – не попасть в стыки. Цели на будущий сезон озвучим непосредственно перед его стартом», - приводит заявление Котова ресурс «СЭ».



О пролонгации трудовых отношений с Ташуевым воронежцы объявили 6-го апреля. О сроке действия нового договора информация отсутствует.



Назначение в «Факел» 65-летний специалист получил прошлой осенью.



В сезоне 2023/2024 «сине-белые» с 26 набранными очками по итогам 22 тура располагаются на 11-й позиции в РПЛ.