Бензема ответил на вопрос о возможном уходе из «Аль-Иттихада» летом

Дата публикации: 07-04-2024

Карим Бензема порассуждал на тему возможной смены клуба в летнее межсезонье.



«Поглядим. Главное для меня происходит в настоящий момент. Что случится в будущем? Посмотрим. Ежедневно много новостей», - публикует заявление форварда «Аль-Иттихада» в соцсети «Х» Фабрицио Романо.



Ранее сообщалось, что у Бензема весьма напряженные отношения с Марсело Гальярдо, возглавляющим саудовскую команду.



В «Аль-Иттихад» француз перебрался минувшим летом в статусе свободного агента. В этом сезоне на счету Карима 26 встреч, в которых он отличился 12 раз и отдал 8 голевых пасов.



Срок действия его соглашения с «тиграми» ограничен летом 2026 года. Ориентировочная стоимость 36-летнего футболиста составляет 15 млн евро (Transfermarkt.de).