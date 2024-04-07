Куртуа сообщил, когда вернется к тренировкам после разрыва мениска

Дата публикации: 07-04-2024

Тибо Куртуа сообщил, когда намерен вернуться к тренировкам. Напомним, 19-го марта вратарь «Реала» травмировал мениск.



«Вновь приступить к тренировкам с группой я смогу в конце месяца», - публикует заявление 31-летнего футболиста в социальной сети «Х» Фабрицио Романо.



Большую часть сезона 2023/2024 бельгиец пропустил из-за травм. Еще летом он порвал крестообразную связку, после чего долго восстанавливался. Однако сразу после возвращения в строй голкипер повредил мениск.



Текущее соглашение с Куртуа действует до середины 2026 года. В этом сезоне он пока не провел ни одной официальной игры в составе «Реала».



Рыночный ценник на бельгийца составляет € 30 млн (согласно Transfermarkt.de).