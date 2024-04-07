Месси может стать совладельцем клуба

Дата публикации: 07-04-2024

В будущем Лионель Месси может стать одним из владельцев «Интер Майами».



Как сообщает «The Sun», в соглашении с нападающим имеется соответствующая опция. Причем долю в американской команде именитый аргентинец получит без вложения капитала.



Аналогичную опцию прописывали в соглашении с Дэвидом Бекхэмом при его переходе в «Лос-Анджелес Гэлакси». Сейчас экс-хавбек «Ман Юнайтед» является основным инвестором «Интер Майами».



Месси перебрался в МЛС минувшим летом. С «цаплями» футболист заключил контракт со сроком действия до завершения сезона 2025 года.



В текущем сезоне в активе 36-летнего аргентинца 5 забитых мячей и 5 ассистов в 5 встречах. Transfermarkt.de оценивает Месси в 30 млн евро.