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Месси может стать совладельцем клуба

Дата публикации: 07-04-2024

В будущем Лионель Месси может стать одним из владельцев «Интер Майами».

Как сообщает «The Sun», в соглашении с нападающим имеется соответствующая опция. Причем долю в американской команде именитый аргентинец получит без вложения капитала.

Аналогичную опцию прописывали в соглашении с Дэвидом Бекхэмом при его переходе в «Лос-Анджелес Гэлакси». Сейчас экс-хавбек «Ман Юнайтед» является основным инвестором «Интер Майами».

Месси перебрался в МЛС минувшим летом. С «цаплями» футболист заключил контракт со сроком действия до завершения сезона 2025 года.

В текущем сезоне в активе 36-летнего аргентинца 5 забитых мячей и 5 ассистов в 5 встречах. Transfermarkt.de оценивает Месси в 30 млн евро.

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