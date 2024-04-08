«Барселона» намерена продлить контракт с Серхи Роберто

Дата публикации: 08-04-2024

«Барселона» планирует переподписать соглашение с Серхи Роберто. Переговоры с 32-летним полузащитником о пролонгации сотрудничества должны начаться в ближайшие недели. Информацией поделился ресурс «Mundo Deportivo».



Действующее соглашение с Роберто истекает ближайшим летом. Сообщается, что боссы «сине-гранатовых» предложат игроку продлить договор еще на 1 год, сохранив ему прежнюю зарплату. Роберто уверен, что может помочь команде, но не исключает возможность переезда в Америку.



Роберто обучался футболу в системе «Барселоны». В текущем сезоне он был задействован в 17 встречах за каталонскую команду (3 забитых мяча, 2 ассиста).



Transfermarkt.de оценивает хавбека в 3 млн евро.