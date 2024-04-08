02:34 ()
Свернуть список

«Барселона» намерена продлить контракт с Серхи Роберто

Дата публикации: 08-04-2024

«Барселона» планирует переподписать соглашение с Серхи Роберто. Переговоры с 32-летним полузащитником о пролонгации сотрудничества должны начаться в ближайшие недели. Информацией поделился ресурс «Mundo Deportivo».

Действующее соглашение с Роберто истекает ближайшим летом. Сообщается, что боссы «сине-гранатовых» предложат игроку продлить договор еще на 1 год, сохранив ему прежнюю зарплату. Роберто уверен, что может помочь команде, но не исключает возможность переезда в Америку.

Роберто обучался футболу в системе «Барселоны». В текущем сезоне он был задействован в 17 встречах за каталонскую команду (3 забитых мяча, 2 ассиста).

Transfermarkt.de оценивает хавбека в 3 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close