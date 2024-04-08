«Ювентус» и «МЮ» рассматривают Мотту на пост главного тренера

Дата публикации: 08-04-2024

В «МЮ» и «Ювентусе» рассматривают вариант с назначением Тьяго Мотты на должность нового главного тренера, пишет «La Gazzetta dello Sport».



Агент Алессандро Канови, работающий с Моттой, ранее рассказал, что решение по его будущему пока обсуждается. Соглашение 41-летнего специалиста с «Болоньей», которую он тренирует сейчас, действует до конца сезона. В связи с этим уже летом итальянец получит возможность принять другую команду.



В «МЮ» могут завершить сотрудничество с тен Хагом по окончании текущей кампании. Аналогичная учесть может постичь и Аллегри. Если туринцам не удастся заполучить путевку в ЛЧ на следующий сезон, то «Ювентус» уволит тренера.



В 31 матче Серии А «красно-синие» под руководством Тьяго Мотты набрали 58 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице.