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«Сити» намерен продлить контракт с Родри до 2029 года с увеличением зарплаты

Дата публикации: 08-04-2024

«Ман Сити» хочет сохранить Родриго Эрнандеса и готов увеличить ему зарплату.

«The Sun» информирует, что «горожане» подготовили для опорника соглашение со сроком действия до 2029 года. В случае его подписания испанец еженедельно будет получать 300 000 фунтов. Сейчас недельная зарплата Родри составляет 180 тыс фунтов.

Переговоры с футболистом по новому контракту должны стартовать ближайшим летом.

Состав «Сити» Родри пополнил в 2019 году, перебравшись из «Атлетико». В этом сезоне на счету полузащитника 8 голов и 12 ассистов в 40 поединках за команду Пепа Гвардиолы.

Действующий контракт с игроком рассчитан до июня 2027 года. Рыночная стоимость Родри равняется 110 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

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