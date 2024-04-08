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Марсьяль предложил себя суперклубу Серии А

Дата публикации: 08-04-2024

Антони Марсьяль намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье в ранге свободного агента.

«La Gazzetta dello Sport» утверждает, что форвард надеется продолжить карьеру в Серии А. Его услуги предложены «Интеру», который имеет проблемы с финансами и может заинтересоваться вариантом с бесплатным подписанием француза.

За «манкунианцев» Марсьяль выступает с сентября 2015 года. В 2022 году Антони отправлялся в аренду в «Севилью», после чего вернулся в «Юнайтед». В нынешнем сезоне в активе 28-летнего исполнителя 19 встреч в футболке английской команды (2 забитых мяча, 1 результативная передача).

Ориентировочный ценник на Марсьяля составляет € 10 млн («Transfermarkt»).

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