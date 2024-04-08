«Манчестер Юнайтед» может проиграть «Реалу» борьбу за защитника

Дата публикации: 08-04-2024

«МЮ», который далеко не всегда может рассчитывать на Люка Шоу из-за его регулярных травм, ищет левого защитника. По данным «Daily Star Sunday», одним из вариантов, который рассматривают «красные дьяволы», является Мигель Гутьеррес, принадлежащий «Жироне».



Среди претендентов на футболиста также значится «Реал». При этом у «сливочных» есть приоритетное право оформить обратный выкуп Гутьерреса, который воспитывался в мадридской команде.



«Жирона» выкупила права на Мигеля у «королевского клуба» в 2022 году за 4 млн евро. В сезоне 2023/2024 на счету Гутьерреса 33 встречи с 1 голом и 6 результативными передачами. Его соглашение с «бело-красными» истекает в 2027 году.



Сайт Transfermarkt.de оценивает 22-летнего испанца в 20 000 000 евро.