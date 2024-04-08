«Аякс» хочет назначить экс-тренера «Челси»

Дата публикации: 08-04-2024

Новым наставником «Аякса» могут назначить Грэма Поттера. Специалист, работавший в 2022-2023 годах с «Челси», сейчас находится без клуба. Об этом написал в соцсети Сэм Си.



Для «Аякса» текущий сезон складывается не слишком удачно. Его начало получилось для клуба провальным. Во второй части сезона команде из Амстердама удалось немного выправить ситуацию.



По итогам 29 туров «божьи сыновья» с 45 набранными очками находятся на шестой строчке в Эредивизи. При этом в воскресенье амстердамцы без шансов проиграли «Фейеноорду», идущему в чемпионате вторым, со счетом 0:6. Теперь «Аякс» рискует не попасть в еврокубки по итогам текущего сезона.



Нынешний наставник «Аякса» Йоханнес ван'т Схип ближайшим летом оставит свой пост.