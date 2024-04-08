02:35 ()
Свернуть список

«Аякс» хочет назначить экс-тренера «Челси»

Дата публикации: 08-04-2024

Новым наставником «Аякса» могут назначить Грэма Поттера. Специалист, работавший в 2022-2023 годах с «Челси», сейчас находится без клуба. Об этом написал в соцсети Сэм Си.

Для «Аякса» текущий сезон складывается не слишком удачно. Его начало получилось для клуба провальным. Во второй части сезона команде из Амстердама удалось немного выправить ситуацию.

По итогам 29 туров «божьи сыновья» с 45 набранными очками находятся на шестой строчке в Эредивизи. При этом в воскресенье амстердамцы без шансов проиграли «Фейеноорду», идущему в чемпионате вторым, со счетом 0:6. Теперь «Аякс» рискует не попасть в еврокубки по итогам текущего сезона.

Нынешний наставник «Аякса» Йоханнес ван'т Схип ближайшим летом оставит свой пост.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close