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Луис Диас может сменить «Ливерпуль» на другой суперклуб

Дата публикации: 09-04-2024

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас может покинуть «Энфилд» этим летом. Об этом пишет «The Telegraph».

Источник утверждает, что боссы «мерсисайдцев» намерены занять жесткую позицию в переговорах с игроком по новому контракту. Таким образом, 27-летнему колумбийцу придется согласиться на условия клуба, в противном случае он будет выставлен на трансфер за 75 млн фунтов (~ € 87,5 млн).

По данным СМИ, Луис находится в сфере интересов сразу двух грандов – «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен».

Действующее соглашение Диаса с командой Юргена Клоппа рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне вингер был задействован в 30 матчах Премьер-лиги. В них он записал на свой счет 8 голов и 4 ассиста.

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