В «Пари НН» подтвердили, что Марадишвили получил разрыв крестообразной связки

Дата публикации: 09-04-2024

Давид Мелик-Гусейнов, являющийся гендиректором «Пари НН», раскрыл детали повреждения Константина Марадишвили.



«У Кости выявили разрыв крестообразной связки. Соберем требуемые документы в течение недели и отправим его в Германию, где он будет проходить лечение», - рассказал гендиректор нижегородцев журналисту «Чемпионата» Илье Никульникову.



Контрактом Марадишвили владеет «Локомотив». «Пари НН» арендовал опорника на 1,5 сезона во время зимнего перерыва. Также сообщалось, что у нижегородцев есть приоритетное право оформить полноценный трансфер футболиста. Если претендентов на полузащитника не будет, то клуб сможет продлить его аренду в 2025 году.



Рыночный ценник на 24-летнего грузина составляет 1,2 млн евро («Transfermarkt»).