В «Пари НН» подтвердили, что Марадишвили получил разрыв крестообразной связки
Дата публикации: 09-04-2024
Давид Мелик-Гусейнов, являющийся гендиректором «Пари НН», раскрыл детали повреждения Константина Марадишвили.
«У Кости выявили разрыв крестообразной связки. Соберем требуемые документы в течение недели и отправим его в Германию, где он будет проходить лечение», - рассказал гендиректор нижегородцев журналисту «Чемпионата» Илье Никульникову.
Контрактом Марадишвили владеет «Локомотив». «Пари НН» арендовал опорника на 1,5 сезона во время зимнего перерыва. Также сообщалось, что у нижегородцев есть приоритетное право оформить полноценный трансфер футболиста. Если претендентов на полузащитника не будет, то клуб сможет продлить его аренду в 2025 году.
Рыночный ценник на 24-летнего грузина составляет 1,2 млн евро («Transfermarkt»).