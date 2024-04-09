С «Эвертона» сняли еще два очка в таблице АПЛ

Дата публикации: 09-04-2024

«Эвертон» потерял еще 2 очка в качестве штрафа за нарушение требований финансового фэйр-плей. Информация появилась на сайте «ирисок».



В ноябре прошлого года АПЛ выявила нарушение норм финансового фэйр-плей со стороны «Эвертона» в сезоне 2021/2022. «Ириски» превысили предельную границу убытков почти на 20 млн фунтов. В итоге клуб лишился 10 очков в нынешнем сезоне. После апелляции, поданной «Эвертоном», 4 очка были возвращены.



Несмотря на снятие очков, «скаузеры» продолжают бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе Англии. По итогам 31 тура «Эвертон» располагается на 15-й позиции в таблице чемпионата, имея в своем активе 29 очков. При этом в 2024 году на счету команды Шона Дайча всего 1 победа в рамках Премьер-лиги. 6-го апреля «Эвертону» удалось обыграть одного из главных аутсайдеров – «Бернли».