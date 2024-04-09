Дзаньоло решил, где хочет играть

Дата публикации: 09-04-2024

Николо Дзаньоло определился с местом продолжения карьеры.



До лета 2024 года хавбек будет выступать на правах аренды за «Астон Виллу», после чего присоединится к «Галатасараю», владеющему его контрактом. Однако в турецкой команде Дзаньоло оставаться не планирует. Он намерен вернуться в Серию А, где интерес к нему проявляли «Фиорентина» и «Наполи».



В турецкую команду футболист перебрался из «Ромы» в 2023 году за 15 млн евро.



Трудовые отношения 24-летнего атакующего полузащитника с «Галатасараем» действуют до середины 2027 года. В нынешнем сезоне в активе Дзаньоло 35 встреч, в которых он отметился 3 забитыми мячами.



Ориентировочный ценник на итальянца составляет 20 000 000 евро (по версии Transfermarkt.de).



Источник – «La Gazzetta dello Sport».