«Ливерпуль» не предлагал пост главного тренера Амориму

Дата публикации: 10-04-2024

Джеймс Пирс сообщил в социальной сети «Х», что у Рубена Аморима не было предложений от «Ливерпуля». Между сторонами также нет устных договоренностей относительно сотрудничества.



«Мерсисайдцы» продолжают искать специалиста, который сменит Юргена Клоппа. Последний в январе объявил об уходе из «Ливерпуля» по завершении сезона 2023/2024.



Флориан Плеттенберг ранее заявил, что англичанам удалось достичь устной договоренности с тренером «Спортинга». Амориму был предложен контракт до 2027 года.



Соглашение специалиста со «Спортингом» рассчитано до июня 2026 года. Лиссабонский клуб под его руководством по итогам 27 туров лидирует в португальской лиге. В качестве компенсации за досрочное расторжение контракта с Аморимом «Спортинг» может получить 20 млн евро.