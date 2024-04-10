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«Ливерпуль» не предлагал пост главного тренера Амориму

Дата публикации: 10-04-2024

Джеймс Пирс сообщил в социальной сети «Х», что у Рубена Аморима не было предложений от «Ливерпуля». Между сторонами также нет устных договоренностей относительно сотрудничества.

«Мерсисайдцы» продолжают искать специалиста, который сменит Юргена Клоппа. Последний в январе объявил об уходе из «Ливерпуля» по завершении сезона 2023/2024.

Флориан Плеттенберг ранее заявил, что англичанам удалось достичь устной договоренности с тренером «Спортинга». Амориму был предложен контракт до 2027 года.

Соглашение специалиста со «Спортингом» рассчитано до июня 2026 года. Лиссабонский клуб под его руководством по итогам 27 туров лидирует в португальской лиге. В качестве компенсации за досрочное расторжение контракта с Аморимом «Спортинг» может получить 20 млн евро.

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