«Ливерпуль» не предлагал пост главного тренера Амориму
Джеймс Пирс сообщил в социальной сети «Х», что у Рубена Аморима не было предложений от «Ливерпуля». Между сторонами также нет устных договоренностей относительно сотрудничества.
«Мерсисайдцы» продолжают искать специалиста, который сменит Юргена Клоппа. Последний в январе объявил об уходе из «Ливерпуля» по завершении сезона 2023/2024.
Флориан Плеттенберг ранее заявил, что англичанам удалось достичь устной договоренности с тренером «Спортинга». Амориму был предложен контракт до 2027 года.
Соглашение специалиста со «Спортингом» рассчитано до июня 2026 года. Лиссабонский клуб под его руководством по итогам 27 туров лидирует в португальской лиге. В качестве компенсации за досрочное расторжение контракта с Аморимом «Спортинг» может получить 20 млн евро.