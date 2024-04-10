Игрок «Краснодара» Кади хочет вернуться в «Карабах»

Дата публикации: 10-04-2024

Кади Боржес в летнее межсезонье хочет вернуться в «Карабах». Информацию разместил азербайджанский ресурс «Pressing».



Вингер уже оповестил Мурада Мусаева, недавно возглавившего «быков», о намерении уйти из команды. Помимо этого, Кади попросил своего агента провести переговоры с «Карабахом».



Вместе с тем представители вингера не подтверждают данную информацию.



«По этому вопросу мне нечего ответить. В «Краснодаре» Кади все устраивает», - публикует слова Хелсио Роберто Алиска, работающего с футболистом, ресурс «Metaratings».



Соглашение Кади с «Краснодаром» истекает в 2026 году. В этом сезоне на счету 27-летнего вингера 26 игр за «чёрно-зелёных» (4 забитых мяча, 2 ассиста).



Ценник на бразильца равняется 3,5 млн евро («Transfermarkt»).