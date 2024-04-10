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ЦСКА продлил контракт с Чаловым

Дата публикации: 10-04-2024

На сайте ЦСКА появилась информация о пролонгации трудового договора с Фёдором Чаловым. Стороны продлили сотрудничество до завершения следующего сезона.

Чалов воспитывался в структуре ЦСКА. В первой команде «красно-синих» он дебютировал в 2016 году. Всего в активе нападающего 251 встреча за московскую команду (85 забитых мячей, 43 голевых паса).

Ранее сообщалось о желании россиянина попробовать себя в Европе. В 2022 году Чалов уже уезжал на полсезона в аренду в швейцарский «Базель», после чего вернулся в ЦСКА. Также СМИ писали об интересе к форварду со стороны «Зенита».

В нынешнем сезоне Фёдор появлялся на поле в составе «армейцев» в 31 встрече (12 забитых мячей, 4 результативных паса).

Ориентировочная стоимость 26-летнего футболиста равняется 12 000 000 евро («Transfermarkt»).

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