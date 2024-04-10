Ван Перси может возглавить команду из чемпионата Нидерландов

Дата публикации: 10-04-2024

Следующим наставником «Херенвена» могут назначить Робина ван Перси.



«De Telegraaf» пишет, что он значится в числе претендентов на данный пост. Более того, источник утверждает, что переговоры между ван Перси и руководством клуба уже состоялись.



Футбольную карьеру форвард завершил в 2019 году, после чего решил попробовать себя в качестве тренера. В настоящее время он работает с юношеской командой «Фейеноорда» U18. Ван Перси пропагандирует атакующий стиль. Ранее сообщалось, что вскоре он может принять команду U21.



«Херенвен» после 29 туров находится на 11-й строчке в Эредивизи с 33 набранными очками. Возглавляет команду Кес ван Вондерен, контракт с которым рассчитан до лета 2024 года.