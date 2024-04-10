Киммиху и Сане придется пойти на сокращение зарплаты, если они хотят остаться в «Баварии»

Дата публикации: 10-04-2024

Будущее Йозуа Киммиха и Лероя Сане в «Баварии» остается под вопросом. Чтобы пролонгировать соглашение с мюнхенцами, они должны будут согласиться на понижение зарплаты. Такую информацию разместил Тоби Альтшуль.



В «Баварии» Сане и Киммих получают по 20 млн евро за сезон. Однако «красно-белые» не готовы и дальше платить им такую сумму. Руководство клуба намерено урезать зарплаты футболистов в случае продления трудовых договоров, истекающих в июне 2025 года.



Киммиха не устраивает ситуация в «Баварии», и он готов покинуть «Альянц Арену». В этом сезоне на счету опорника 33 встречи с 1 голом и 8 ассистами.



Сане является одним из лидеров действующего чемпиона Германии. С начала сезона он провел за команду Томаса Тухеля 37 матчей (9 голов, 12 результативных передач).