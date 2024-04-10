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За Салаха предложат больше 80 млн евро – назван клуб

Дата публикации: 10-04-2024

Летом «Ливерпуль» может отпустить одного из своих лидеров. Речь идет о Мохамеде Салахе. Ранее СМИ неоднократно писали об интересе к нему со стороны саудовских команд.

«Transfer News Live», указывая в качестве источника информации «talkSPORT», утверждает, что египтянина хочет купить «Аль-Иттихад». Клуб направит предложение по нему ближайшим летом. За Салаха боссы «тигров» готовы выложить 70 млн фунтов (81,7 млн евро).

Трудовые отношения 31-летнего футболиста с «Ливерпулем» рассчитаны до середины 2025 года. В сезоне 2023/2024 на счету Мохамеда 23 забитых мяча и 13 голевых пасов в 35 играх за «мерсисайдцев».

Ориентировочный ценник на Салаха составляет 65 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

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