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«Ювентус» может в третий раз подписать Морату

Дата публикации: 10-04-2024

Центрфорвард «Атлетико» Альваро Мората может в 3-й раз в карьере перейти в «Ювентус». Об этом информирует «La Gazzetta dello Sport».

Возможный трансфер испанца зависит от форвардов туринского клуба Мойзе Кина и Аркадиуша Милика, которые, скорее всего, покинут команду в грядущее трансферное окно.

«Атлетико» может заработать на продаже Мораты около 20 млн евро.

Напомним, Альваро уже выступал за «бьянконери» в период с 2014 по 2016 год и с 2020 по 2022 год.

В нынешнем сезоне футболист провел за «матрасников» 41 матч, забил 20 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» летом усилится вингером «Лацио» Филипе Андерсеном. 30-летний бразилец присоединится к туринцам в качестве свободного агента.

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