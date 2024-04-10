«Ювентус» может в третий раз подписать Морату

Дата публикации: 10-04-2024

Центрфорвард «Атлетико» Альваро Мората может в 3-й раз в карьере перейти в «Ювентус». Об этом информирует «La Gazzetta dello Sport».



Возможный трансфер испанца зависит от форвардов туринского клуба Мойзе Кина и Аркадиуша Милика, которые, скорее всего, покинут команду в грядущее трансферное окно.



«Атлетико» может заработать на продаже Мораты около 20 млн евро.



Напомним, Альваро уже выступал за «бьянконери» в период с 2014 по 2016 год и с 2020 по 2022 год.



В нынешнем сезоне футболист провел за «матрасников» 41 матч, забил 20 голов и отдал 3 ассиста.



Ранее сообщалось, что «Ювентус» летом усилится вингером «Лацио» Филипе Андерсеном. 30-летний бразилец присоединится к туринцам в качестве свободного агента.