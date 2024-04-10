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Гнабри пропустит ответный матч с «Арсеналом»

Дата публикации: 10-04-2024

Серж Гнабри угодил в лазарет после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА против «Арсенала» (2:2) и не сыграет в ответной игре.

Футболист порвал мышцы задней поверхности левого бедра. Ожидается, что восстановление займет не менее 2-3 недель, потому он не сможет помочь «Баварии» в ответном поединке против «пушкарей», который состоится 17 апреля в Германии.

Отметим, что Гнабри недавно вернулся на поле. Вингер мюнхенцев три месяца не играл из-за мышечного повреждения. В сезоне 2023/24 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 1 ассист.

Контракт 28-летнего немца с «Баварией» в силе до середины 2026 года. «Transfermarkt» оценивает футболиста в € 45 млн.

Источник – «Sky Sport».

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