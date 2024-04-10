Неймар обдумывает возможность покупки акций «Сантоса»

Дата публикации: 10-04-2024

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может приобрести акции бразильского «Сантоса», в котором он начал свою карьеру. Такой информацией располагает издание «Mundo Deportivo».



Игрок вместе со своим отцом хочет спасти команду, вылетевшую в Серию В и имеющую задолженность в размере 130 000 000 евро.



Напомним, недавно сообщалось, что бразилец хочет перейти в «Сантос» летом 2025 года.



В настоящее время 32-летний форвард восстанавливается от повреждения, полученного в октябре в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). У него были обнаружены повреждения передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. После чего Неймара прооперировали.



Напомним, звездный бразилец в прошлом году покинул «ПСЖ» и перешел в Аль-Хиляль в летнее трансферное окно, подписав двухлетний контракт с саудовским клубом. В текущем сезоне он забил 1 гол и отдал 3 ассиста в 5 матчах.