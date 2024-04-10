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Фонсека может возглавить клуб АПЛ

Дата публикации: 10-04-2024

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека – главный претендент на должность наставника «Вест Хэма», передает «iNews».

Как сообщает источник, руководство «молотобойцев» уже контактировало с португальским специалистом прошлым летом, однако решило оставить Дэвида Мойеса еще на один сезон. Сейчас связь между сторонами снова возобновилась.

Лондонцам нравится атакующий стиль команд Фонсеки, и сам наставник неоднократно заявлял, что хотел бы тренироваться в английской Премьер-лиге.

Напомним, недавно в СМИ была информация, что 51-летний коуч может оказаться в «Лионе». Также в его услугах заинтересован «Марсель».

В настоящий момент португалец возглавляет «Лилль» и занимает с командой 4 место в турнирной таблице Лиги 1. Накануне подопечные Фонсеки одолели «Марсель» в 28 туре французского чемпионата.

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