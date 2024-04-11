Нюбель близок к продлению контракта с «Баварией» до 2030 года

Дата публикации: 11-04-2024

«Бавария» близка к переподписанию соглашения с Александром Нюбелем, проводящим текущий сезон в «Штутгарте». Новый контракт с голкипером будет рассчитан до 2030 года. Информацию разместил в соцсети «X» Флориан Плеттенберг.



Журналист отметил, что у футболиста есть устная договоренность с «Баварией» по пролонгации сотрудничества. Действующий контракт с Нюбелем истекает ближайшим летом. В следующем сезоне он, скорее всего, продолжит на правах аренды защищать цвета «Штутгарта», который борется за путевку в Лигу чемпионов. В «Баварии» рассчитывают, что вратарь сможет выступить в турнире и получить важнейший опыт.



В сезоне 2023/2024 Нюбель отыграл за «Штутгарт» в 29 встречах (12 игр без пропущенных мячей).