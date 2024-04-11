«Зенит» активировал опцию выкупа Изидора

Дата публикации: 11-04-2024

«Зенит» оформил полноценный переход Вильсона Изидора, воспользовавшись условием обязательного выкупа. Информацией, ссылаясь на неназванный источник, поделился «Чемпионат». «Локомотив» получит за переход форварда 4 млн евро. Данные средства будут направлены на погашение долга по Жерзино Ньямси.



Состав петербургской команды Изидор пополнил в сентябре прошлого года в рамках арендного соглашения. За «Зенит» 23-летний француз провел 16 игр, отличившись в них 2 раза. Рыночный ценник на нападающего составляет 4,5 млн евро («Transfermarkt»).



Ньямси перебрался в «Локомотив» в феврале. Его трансфер обошелся москвичам в 3,5 млн евро. В РПЛ защитник провел 2 встречи и не отметился результативными действиями.