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Голкипер «Гремио» Габриэль Грандо может перейти в «Краснодар»

Дата публикации: 11-04-2024

Состав «Краснодара» может пополнить Габриэль Грандо, принадлежащий «Гремио».

«Gremio Avalanche» утверждает, что «быки» интересуются бразильским голкипером.

В этом сезоне Грандо проиграл конкуренцию за место в составе «Гремио». В клубе больше не рассчитывают на 23-летнего футболиста и готовы с ним расстаться.

Ранее сообщалось, что в феврале представители «Краснодара» уже общались с «Гремио» относительно перехода вратаря. За своего игрока бразильцы хотят получить не меньше 8 000 000 евро.

В текущем сезоне в активе Грандо всего 1 встреча за «трёхцветных». Он выходил на поле в игре с «Гуарани». Его трудовой договор с командой действует до декабря 2026 года. Рыночный ценник на Грандо составляет 2 млн евро (Transfermarkt.de).

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