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Названа точная сумма отступных за Чалова для европейских клубов

Дата публикации: 11-04-2024

«Спорт-Экспресс» рассказал, сколько придется заплатить за Фёдора Чалова европейскому клубу, который захочет его подписать. Сообщается, что в новом контракте с форвардом фигурирует условие по отступным. Выкупить россиянина команда из Европы сможет за 4,2 млн евро.

Накануне стало известно, что ЦСКА договорился с Чаловым о пролонгации контракта. Стороны продлили сотрудничество до лета 2025 года.

Нападающий обучался футболу в академии «армейцев». Его дебют за первую команду ЦСКА состоялся в 2016 году. В сезоне-23/24 на счету Чалова 31 матч (12 голов, 4 результативных паса).

Ориентировочная стоимость 26-летнего игрока равняется € 12 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

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