Два клуба АПЛ следят за защитником «Униона»

Дата публикации: 11-04-2024

Данило Духи в скором времени может перебраться в английскую Премьер-лигу.



«Football Insider» утверждает, что к центральному защитнику «Униона» есть интерес со стороны «Фулхэма» и «Кристал Пэлас». Обе команды прорабатывают вариант с подписанием голландца в летнее межсезонье.



Духи обучался футболу в академии «Эксельсиора», но еще в юном возрасте он перебрался в «Аякс», а затем в «Витесс». Состав «Униона» футболист пополнил в 2019 году в статусе свободного агента.



Срок действия контракта Духи с «Унионом» ограничен 2025 годом. В текущем сезоне на счету 25-летнего защитника 22 встречи за «железных», в которых он отметился 2 забитыми мячами.



Рыночный ценник на голландца составляет 17 000 000 евро (данные с портала «Transfermarkt»).