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«Манчестер Сити» нацелился на вингера «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 11-04-2024

«Ман Сити» проявляет интерес к Педру Нету, пишет «Teamtalk». Игра вингера, который проводит отличный сезон, импонирует Хосепу Гвардиоле, возглавляющему «горожан». Среди претендентов на 24-летнего португальца также значатся саудовские клубы.

«Вулверхэмптон», владеющий правами на Нету, надеется заработать на его трансфере 60 млн евро. В 2019 году «волки» выкупили контракт футболиста у «Лацио» за 17,9 млн евро.

Ранее СМИ писали, что вингер интересен «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу».

В этом сезоне Нету выходил на поле в 19 встречах АПЛ (2 забитых мяча, 9 результативных передач).

Соглашение португальца с «Вулверхэмптоном» истекает в середине 2027 года. Трансферная стоимость португальца равняется 55 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

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