«Манчестер Сити» нацелился на вингера «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 11-04-2024

«Ман Сити» проявляет интерес к Педру Нету, пишет «Teamtalk». Игра вингера, который проводит отличный сезон, импонирует Хосепу Гвардиоле, возглавляющему «горожан». Среди претендентов на 24-летнего португальца также значатся саудовские клубы.



«Вулверхэмптон», владеющий правами на Нету, надеется заработать на его трансфере 60 млн евро. В 2019 году «волки» выкупили контракт футболиста у «Лацио» за 17,9 млн евро.



Ранее СМИ писали, что вингер интересен «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу».



В этом сезоне Нету выходил на поле в 19 встречах АПЛ (2 забитых мяча, 9 результативных передач).



Соглашение португальца с «Вулверхэмптоном» истекает в середине 2027 года. Трансферная стоимость португальца равняется 55 млн евро (источник – Transfermarkt.de).