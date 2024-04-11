«Бавария» интересуется футболистом «Порту»

Дата публикации: 11-04-2024

Опорник «Порту» Алан Варела попал в сферу интересов «Баварии». Об этом сообщает «Bayern&Germany».



Источник утверждает, что на матче 28 тура португальской Примейра-лиги «Порту» – «Виктория» присутствовали скауты немецкого клуба. Также отмечается, что аргентинский футболист интересует «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» (Мадрид).



Варела перешел в стан «драконов» из «Бока Хуниорс» в августе 2023 года за 8 миллионов евро. В текущем сезоне Алан сыграл за клуб 26 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.



«Transfermartk» оценивает 22-летнего хавбека в 25 млн евро.