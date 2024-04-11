Игрок сборной Украины покинет клуб Ла Лиги

Дата публикации: 11-04-2024

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук, на правах аренды выступающий за «Валенсию», летом вернется в «Брюгге».



Испанский клуб не будет выкупать футболиста. Бельгийцам украинец тоже не нужен. Руководство команды будет ждать предложения из Европы и надеется, что Роман проявит себя на чемпионате Европы-2024.



В текущем сезоне форвард сыграл 21 матч в Ла Лиге и отличился тремя результативными ударами.



Напомним, в рамках 30-го тура испанского чемпионата Яремчук вышел в стартовом составе на игру против «Мальорки», но получил травму и был заменен в начале игры. Сообщалось, что он сможет восстановиться через 2-3 недели.



Согласно данным, размещенным на портале «Transfermarkt», рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.



Источник – «Voetbalnieuws».