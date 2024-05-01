Антони вдохновляется игрой великих нападающих «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 01-05-2024

Нападающий Антони Матеус дос Сантос, более известный как Антони забил единственный гол в игре Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» против «Бернли» (1:1) в субботу 27 апреля, ловко обыграв Мурича и вывел команду Эрика тен Хага вперед. Молодой бразилец, говорит, что он изучает манеру игры бывших нападающих «красных», таких как Криштиану Роналду и Дэвида Бекхэма, чтобы совершенствоваться и улучшать свои навыки.

«Я всегда следил за Криштиану Роналду, он здесь часто играл на фланге, а с Бекхэмом я много играл в видеоигры. А совсем недавно посмотрел его документальный фильм и мое восхищение им возросло. Он тот, кто меня вдохновляет и у него есть много чему поучится. Это игрок, за которым я следил с детства, и, как я только что сказал, я многому научился, наблюдая за ним.» - говорит бразилец.

Конечно, нападающие, которых называет Антони, обладают совершенно разными навыками. Ему посчастливилось играть вместе с Роналду в «Манчестер Юнайтед», но к этому моменту звезда футбола сильно трансформировался из динамичного флангового игрока в непревзойденного нападающего. А такие игроки как Бекхэм, поражают своим интеллектом и техникой, которые больше дергают за ниточки в игре с очень хорошей подачей мяча. Такое разнообразие навыков среди его кумиров, говорит Антони, только идет на пользу его развитию. Работа нападающего не ограничивается только атакующей линией, скорость работы в обороне и тактика также является ключевой чертой, которую ценят тренеры, партнеры по команде и болельщики. А как показывает практика у Антони этого в избытке. Парень полон решимости показать свои лучшие качества за «красных».

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