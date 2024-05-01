«Реал» хочет приобрести турецкого вундеркинда на замену Куртуа

Дата публикации: 01-05-2024

«Реал» планирует найти вратаря, который в долгосрочной перспективе может стать сменщиком Тибо Куртуа, пишет «Planeta Real Madrid».



В клубе понимают, что бельгиец уже не молод и через какое-то время ему потребуется замена. Альтернативой Куртуа мог стать Андрей Лунин, но украинец, блестяще проявивший себя в Лиге чемпионов, пока не торопится продлевать соглашение со «сливочными».



В связи с этим «Реал» заинтересовался Онуралпом Чевикканом, принадлежащим «Трабзонспору». Источник называет голкипера «бриллиантом с огромными перспективами». При этом у «сливочных» есть отличные шансы, чтобы подписать его.



Контракт Чевиккана с «Трабзонспором» действует до лета 2028 года. Transfermarkt.de оценивает 18-летнего футболиста в 700 000 евро.