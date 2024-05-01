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«Зенит» предложил 4 млн евро за нападающего «Войводины»

Дата публикации: 01-05-2024

«Зенит» рассчитывает подписать Михайло Ивановича. Петербуржцы уже направили предложение «Войводине», владеющей правами на форварда. Информацию опубликовал ресурс «Telegraf».

«Зенит» оценил игрока в 4 млн евро. Однако в «Войводине» не готовы расстаться с Ивановичем за такую сумму. Сербская команда ответила отказом на предложение петербуржцев. Несмотря на это, «Зенит» сохраняет интерес к 19-летнему футболисту и готов продолжить переговоры. Сам Михайло согласен на переезд в Россию.

В сезоне 2023/2024 в активе Ивановича, являющегося воспитанником «Войводины», 32 встречи (8 голов).

Ориентировочный ценник на серба равняется 400 тыс евро («Transfermarkt»).

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