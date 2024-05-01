«Арсенал» хочет усилиться нападающим «Интера»

Дата публикации: 01-05-2024

«Teamtalk» пишет, что «Арсенал» ищет усиление в линию нападения. «Пушкари» проявляют интерес к Маркусу Тюраму, выступающему в составе «Интера».



В миланскую команду центрфорвард перешел год назад в статусе свободного агента после истечения контракта с менхенгладбахской «Боруссией». В «Интере» француз быстро адаптировался и выдал отличный сезон. В 43 встречах за итальянский клуб Тюрам отметился 14 забитыми мячами и 13 результативными передачами.



Трудовые отношения футболиста с «нерадзурри» рассчитаны до середины 2028 года. Рыночная стоимость 26-летнего Маркуса составляет 60 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



За сборную Франции Тюрам дебютировал в ноябре 2020 года. В его активе 18 встреч за национальную команду (2 гола).