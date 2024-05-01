«Саутгемптон» готов продать своего защитника за 20 млн евро

Дата публикации: 01-05-2024

В летнее межсезонье «Саутгемптон» будет открыт к предложениям по Армелю Белле-Кочапу. Подробности потенциального трансфера раскрыл Фабрицио Романо.



Инсайдер отметил, что «святые» оценивают своего защитника в 20 млн евро. На Беллу-Кочапа есть спрос в Европе. На него претендуют сразу несколько английских, немецких и итальянских клубов. Минувшим летом переговоры по Армелю вела «Бавария», но переход футболиста так и не состоялся. Если «Саутгемптону» не удастся получить путевку в АПЛ, то центрбек потребует продать его.



С сентября 2023 года Белла-Кочап находится в аренде в ПСВ. На счету немца 6 игр за команду из Эйндховена (без результативных действий).



Рыночный ценник на 22-летнего защитника составляет 18 млн евро.